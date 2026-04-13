「ABEMA」の開局10周年を記念した特別番組『30時間限界突破フェス』内にて、「『愛のハイエナ特別編』あつまれ ハイエナの森」が4月11日に生放送された。 （関連：【画像あり】「毎月10万円ずつの返済」8000万円の投資詐欺について語る皇治） 『愛のハイエナ』は、お笑いコンビ・ニューヨークとさらば青春の光がレギュラー出演する「ABEMA」オリジナル番組。今回の特別編では、ネットニュースで話題