ドラ3の宮下がスーパー強肩＆プロ1号DeNAのドラフト3位・宮下朝陽内野手（東洋大）が12日、横浜スタジアムで行われた広島戦に「6番・遊撃」で先発出場した。1点リードの9回の守備では新人離れした驚愕プレーを披露し、ファンも「これはポジりますわ」と感激している。開幕は2軍スタートとなった宮下だったが、11日に出場選手登録されると、同日に三塁手でフル出場し左前打と3三振というインパクトを残した。そして、12日の対戦