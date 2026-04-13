増え続ける詐欺から自身や周囲の人々を守るにはどうすればいいでしょうか。3月13日に福岡市で開催された「脳活新聞フェア」（西日本新聞社主催）で、詐欺被害防止をテーマにした講座が開かれました。巧妙化する詐欺の手口や被害の実態と対策について語った福岡県警生活安全部犯罪抑止対策室の江崎友輔課長補佐と、西日本新聞のキャンペーン報道「それ詐欺ばい！」に携わる報道センターの小田瑞穂記者の講演内容を詳報します。詐