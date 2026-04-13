元日本代表MFの松井大輔氏が、フジテレビ系列で放送された『ジャンクSPORTS』に出演し、かつて代表でともに戦った本田圭佑のユニークなエピソードを披露した。番組内では、プレーだけでなく私生活も個性的な選手たちを紹介するコーナーが設けられ、松井氏が本田の意外な一面を明かした。松井氏が語ったのは、日本代表の活動中に起きたエピソード。複数の選手たちがテーブルを囲んで食事をしていた際、本田がおでんの卵をまさ