札幌市豊平区の天神山緑地で４月１３日午後、緑地内の木が燃える火事がありました。警察が不審火の可能性も含め火が出た原因を調べています。火事があったのは、札幌市豊平区平岸１条１８丁目の「天神山緑地」です。午後１時ごろ、通行人から「木の根元あたりから煙が出ている」と警察に通報がありました。警察によりますと、緑地内に生えている木１本の表面が根元から１．４メートルほどの高さまで焦げていたということです