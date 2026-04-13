歌手の岩崎宏美が、きょう13日放送のABCテレビ『爆踊！アバンギャルディ 昭和歌謡の宴』（毎週月曜深0：00〜0：30※関西ローカル）で、ダンスチーム・アバンギャルディと共演する。【写真】岩崎宏美×アバンギャルディが「シンデレラ・ハネムーン」をパフォーマンスアバンギャルディが、名だたる昭和歌謡のスターたちを招き、魅力をひも解いていく番組（全4回）。最後には、アバンギャルディとスターの超豪華コラボステー