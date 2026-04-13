【ヨハネスブルク＝高木文一】ロイター通信は１２日、ナイジェリア空軍が１１日に実施したイスラム過激派を標的とした空爆で、ナイジェリア北東部の市場が被害を受け、民間人を含む２００人以上が死亡した可能性があると報じた。地元議員や複数の住民の話として伝えた。被害を受けたのはヨベ州とボルノ州の州境付近にある市場で、買い物客や露店商が集まっていた。ＡＰ通信によると、この市場はイスラム過激派組織「ボコ・ハラ