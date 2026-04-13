日本テレビの報道番組とNNNの各局は今年、「あす大災害、だとしたら？」をテーマに防災・減災を考えます。13日は、「土地勘のない旅行先で被災したら？」について、社会部災害担当・藤吉有咲記者とともにお伝えします。■「重ねるハザードマップ」活用を斎藤佑樹キャスター「僕自身、出張で全国さまざま行くことがあるんですが、行った先々で災害が起きること、なかなか想像してないですし、確かに、どこに行っても災害のリスクと