25年の映画「宝島」、Netflix映画「10DANCE」で知られる大友啓史監督（59）が13日、Xで「東北芸術工科大学映像学科にて、客員教授に就任します」と発表した。同監督は「#龍馬伝、#るろうに剣心シリーズ、#宝島、#10DANCEなど、これまでの現場で培ってきた経験を、学生の皆さんに直接届けていきます」と抱負をつづった。そして「作品に向き合ってきた熱量を、次の世代へ映像を志す皆さんとの出会いが楽しみです」と期待した。