おととしの能登半島地震で被害を受けた金沢城公園と兼六園の石垣。現地では、まだ、その傷跡が残り続けています。この石垣の復旧工事に向け13日、専門家による会議が行われました。大小さまざまに並べらえた石たち。その数は1500個近くに及びます。これは全て、元は金沢城と兼六園の石垣に使われていたものです。 能登半島地震の影響で、金沢城公園と兼六園では、複数箇所の石垣が崩落するなどの被害が発生しました。こちらは