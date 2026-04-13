北陸新幹線の停車駅、石川県の加賀温泉駅にある観光情報センターがリニューアルされました。その施設の案内人はAI。旅行客を迎える今どきののおもてなしとは？南加賀の玄関口、北陸新幹線の加賀温泉駅。山東 徹也 記者：「新幹線乗り場のすぐ近くにあるこちらのセンターですけども、見てください。AIアバターによるおもてなしです。モニターから話しかけてくるのは…」AIさくらさん：「4月より加賀