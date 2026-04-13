能登半島地震で課題が浮き彫りとなった原発事故を想定した避難計画。国が定める住民避難などの指針が改定されたことを受け、13日、石川県の防災会議の対策部会で、今後の対応を協議しました。この対策部会は、原発事故があった際の避難行動などを定める国の指針が、去年改正されたことを受け、開かれたものです。この日は被爆を防ぐための屋内退避について議論が交わされ、規定がなかった継続期間について退避後3日間を目安とし、