プロ7年目となり、今シーズン好調が続いている石川県かほく市出身で星稜OBの巨人・山瀬慎之助選手。おととい、豪快なスイングで待望のプロ初ホームランを放ちました。おととい、東京ドームで行われた巨人対ヤクルトの試合。2点を追う巨人は3回、打席にはキャッチャーとしてスタメン出場した山瀬慎之助。ど真ん中のストレートをフルスイングし、打球はレフトスタンドへ。これが、山瀬のプロ初ホ}