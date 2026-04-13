「アメリカのBBQ」といえば、皆さんは何を思い浮かべますか? おそらく、網の上で豪快に焼かれる巨大な肉の塊や、大量に並べられたステーキ肉などを想像するのではないでしょうか。私もそんな「アメリカならではの大迫力BBQ」を期待して、生粋のアメリカ人である夫に「アメリカ人がリアルにやってるBBQを体験したい!」とお願いしてみました。しかしそこで目にしたのは、思い描いていた華やかなBBQとは全く異なる、意外な現実だった