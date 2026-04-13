共栄火災海上保険は4月13日、「自転車の利用実態と安全運転に関する意識調査」の結果を発表した。調査は 2026年3月18日〜20日、全国20歳以上の男女で、月に1回以上自転車を利用する1,066名を対象にインターネットで行われた。○20代の4割強が「ほぼ毎日」自転車を利用自転車の利用頻度について調査した結果、月に1回以上利用する層のうち、週3回以上利用する高頻度利用者は63.2%となった。これは前回調査(61.7%)から1.5ポイントの