俳優の山時聡真と女優の菅野美穂が１３日、都内でダブル主演映画「９０メートル」（中川駿監督）の公開御礼舞台あいさつに出席し、新生活を送る社会人らへ力強すぎるエールを送った。菅野は、新生活シーズンにちなみ、今春新たに始めたいことをトーク。本作で親子役を演じた山時が、ＴＢＳ系ドラマ「時すでにおスシ！？」（火曜・後１０時）にすし職人を目指す青年役で出演中であることから、菅野は「私、最近包丁を研いでない