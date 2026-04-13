中長期的にEV需要が高まることは予想されるが… ソニーグループとホンダが、共同で進めてきた電気自動車（EV）の開発・発売を中止した。世界的にEV市場が減速する中、ホンダが巨額赤字を計上する見通しで、同社の四輪電動化戦略を見直したことに伴う判断だ。 両社は2022年9月に合弁会社「ソニー・ホンダモビリティ」を設立。第1弾モデル『AFEELA1』は年内に北米で納車する予定だった。その