明日14日(火)は西から天気が下り坂です。九州から中国・四国では昼頃から雨の範囲が広がり、夜は本降りの雨になりそうです。気温は平年並みか高く、大阪では25℃の予想です。明日は西日本で次第に雨明日14日(火)は、日本の南に延びる前線上の東シナ海付近に低気圧が発生します。この低気圧が九州付近へと近づく見込みです。九州は昼頃から広く雨が降るでしょう。お帰りの時間帯は雨脚が強まる所もありそうです。中国・四国も、夕方