赤ちゃんのすこやかな成長を願う「赤ちゃん会」が4月12日高知市で開かれ、会場には赤ちゃんたちの元気な声が響いていました。2026年で92回目となる「赤ちゃん会」は、3か月から1歳6か月の赤ちゃんを対象に発育や健康状態を確かめる恒例のイベントです。高知会場となった春野総合運動公園・体育館には965人の赤ちゃんが参加しました。会場では身体測定や歯科検診などが行われ、赤ちゃんたちの元気な泣き声が響き、参加した保護者は