東京時間17:34現在 香港ハンセン指数 25660.85（-232.69-0.90%） 中国上海総合指数 3988.56（+2.33+0.06%） 台湾加権指数 35457.29（+39.46+0.11%） 韓国総合株価指数 5808.62（-50.25-0.86%） 豪ＡＳＸ２００指数 8926.04（-34.57-0.39%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 76837.81（-712.44-0.92%） １３日のアジア株は、まちまち。週末に行われた米国とイランによる停戦協議が合意に