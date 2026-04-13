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ユーロ圏１０年債利回り格差仏６５、伊７９ｂｐ先週末から変化なく ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:26時点）（%） ドイツ3.067 フランス3.714（+65） イタリア3.854（+79） スペイン3.522（+46） オランダ3.191（+12） ギリシャ3.821（+75） ポルトガル3.475（+41） ベルギー3.63（+56） オーストリア3.352（+29） アイルラン