高知県の四万十川では、屋形船の上で式を挙げる恒例の船上結婚式がおこなわれ、1組の夫婦が永遠の愛を誓いました。4月11日、四万十市を流れる四万十川で船上結婚式をおこなったのは、地元出身で愛媛県宇和島市在住の西山航瑠さんと神奈川出身のさやかさん夫婦です。2人はオンラインで2年前に知り合い、半年間の交際を経て、4月10日の「四万十の日」に入籍しました。四万十川にちなんだ結婚式をしようと地元企業の協力のもと屋形船