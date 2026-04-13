2024年9月、高知県香南市の高知東部自動車道で車2台が正面衝突し4人が死傷した事故で、過失運転致死傷の罪に問われている男の被告人質問が4月13日に高知地裁で行われました。過失運転致死傷の罪に問われているのは高知市瀬戸東町の無職竹粼壽洋被告（61歳）です。起訴内容によりますと竹粼被告は2024年9月21日午後、香南市の東部自動車道で普通乗用車を運転中に対向車線にはみ出し、前から来た大阪市の男性が運転する