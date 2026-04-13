知り合いの43歳女性にストーカー行為をした疑いで、愛知県豊田市に住む消防士の男が逮捕されました。 【写真を見る】｢関係を絶とうとした男が現れた｣ 知り合いの43歳女性にストーカー行為した疑い 33歳消防士の男を逮捕 逮捕されたのは、豊田市消防本部に勤務する大坪帝人容疑者33歳です。警察によりますと大坪容疑者は、ことし2月から3月にかけて、知り合いの43歳の女性がいる公園の駐車場に押しかけて