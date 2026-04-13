【新華社成都4月13日】中国四川省成都市金堂県の舒家湾村ではこのところ、山一面のアブラギリの花が静かに満開を迎えている。淡いピンクと白の花でいっぱいの枝が風に揺れ、春の日ならではのすがすがしく穏やかな景色を見せている。（記者/李婷玉）