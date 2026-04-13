女優若村麻由美（59）が13日までにインスタグラムを更新。宮沢りえとのツーショットをアップした。若村は「りえちゃんが自撮りしてくれました初共演ですが既にメアリーのとりこbravo！」と記し、舞台「メアリー・ステュアート」で共演する宮沢との笑顔の写真を投稿した。さらに、若村は「最高のスタッフキャストと共に完走しますハート」と意気込みをつづった。同作はスコットランド女王メアリー・ステュアートと、イングラン