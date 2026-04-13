俳優の簡秀吉（23）が13日、インスタグラムを更新。「MR8」所属を発表した。簡は「ご報告ですこの度、事務所『MR8』に所属することになりました」と報告し、自身の近影を添えた。続けて「これまで支えてくださった皆様への感謝を忘れず、これからは新しい環境でさらに成長できるよう、引き続き一つひとつのお仕事に真摯に向き合ってまいります。より一層精進して参りますので今後とも変わらず応援の程よろしくお願いいたします。