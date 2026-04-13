高市首相は13日夕方、アメリカとイランの仲介国であるパキスタンのシャリフ首相と電話会談し、パキスタンの取り組みへの支持を伝えました。高市首相「米国・イラン間の協議について、シャリフ首相を始めとするパキスタン関係者の仲介努力に敬意を表し、これを支持する旨をお伝えいたしました」会談では、シャリフ首相から11日に行われたアメリカとイランの戦闘終結に向けた協議について説明がありました。また高市首相はホルムズ海