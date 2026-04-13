俳優の黒崎煌代（23）が3日放送のフジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に出演。大先輩への“大やらかし”を告白した。「−ぽい」をテーマに話す「ぽいぽいトーク」で「大先輩にやらかした失敗あるっぽい」と聞かれ、「○マル」の札を挙げた。黒崎は「去年の年末の舞台で、松たか子さんへの（やらかし）なんですけど、お芝居終わって、みんなで食事に行って、映画の話になって。映画好きなので『これ面白いです』って