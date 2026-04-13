「名探偵コナン」を特集した『DIME2026年6月号』（小学館）が2026年4月16日に発売される。 【写真】特別付録「『名探偵コナン』折りたたみモバイルコンテナ」 今号では2026年にTVアニメ30周年を迎える「名探偵コナン」を大特集。アニメ制作の舞台裏から視聴者を惹きつける理由、放送開始から現在まで130曲以上の歴代OP・ED主題歌について、伝説の第1話から映画最新作の見どころまでを振り返るコンテンツのほか「『名探偵コナ