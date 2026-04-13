千葉ジェッツの渡邊雄太が自身のSNSを更新し、第1子が誕生したことを報告した。 妻は元フジテレビアナウンサーでタレントの久慈暁子さん。渡邊と久慈さんは2022年5月に結婚し、今年1月1日に第1子の妊娠を発表していた。 渡邊は自身のInstagramに生まれたばかりの赤ちゃんの小さな手の写真をアップし、「The best day in my life（人生で最も素晴らしい日）」と喜びをつづった。また、久慈さんも自身のInstagra