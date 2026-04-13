4月10日～12日の北米週末ランキングは、日本発ゲームIPが思わぬ存在感を発揮した。大ヒット中の『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』が前週に続きNo.1を獲得したことに加え、二宮和也主演・川村元気監督の日本映画『8番出口』（2025年）が、第“8”位にランクインしたのだ。 参考：『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』北米＆世界