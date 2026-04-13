ABEMAのオリジナルバラエティ番組『完徹～不眠最強芸人決定戦～』が、4月12日に放送された。 （関連：【画像あり】最終競技で大暴れした浜口京子を囲む芸人たち） 本番組は、ABEMA開局10周年を記念した特別番組『30時間限界突破フェス』内の企画として放送されたもの。「芸人は極限状態でも面白いのか？」をテーマに、総勢24名の芸人が36時間不眠という過酷な条件のもと、賞金300万円をかけてチーム