『パンどろぼうとりんごかめん』 に登場するキャラクターたちをミニチュアフィギュア化した「パンどろぼう フィギュアコレクション 第6弾」（全4種類）が2026年4月下旬に発売される。 【写真】りんごかめんがラインナップ全4種類を見る 柴田ケイコが描く絵本シリーズ「パンどろぼう」の6作目となる絵本『パンどろぼうとりんごかめん』 （KADOKAWA）より「パンどろぼう フィギュアコレクション」第6弾が登場。