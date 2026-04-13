電子コミックサービス「LINEマンガ」とポイ活アプリ「LINE WALK」の連携が開始。マンガを読むだけで「LINE WALK」のコインやボーナス報酬が獲得できる「LINE WALK」の新機能の提供が始まった。 【写真】「LINE WALK」連携機能を見る 「LINE WALK」は毎日の通勤や通学、ジョギングなどの移動距離や歩数でポイントが貯まるポイ活アプリ。「LINE WALK」でコインを貯めると、LINEの各種サービスや店舗、ネット