ラス・パルマスで結果を残しているFW宮代大聖が負傷離脱することとなった。スペイン『SPORT』が伝えている。2000年5月26日生まれの25歳は今冬に神戸からラス・パルマスに加入。加入直後から出場機会をつかみ、スタメンの座を勝ち取ると、ここまでラ・リーガ2部で12試合4得点1アシストを記録し、存在感を放っていた。しかし、直近のマラガ戦の後半開始時に左太ももの裏側に違和感を感じて交代。『SPORT』によると、現在の離脱