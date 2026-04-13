【その他の画像・動画等を元記事で観る】 中島健人が、4月20日19時から放送されるTBS『CDTVライブ！ライブ！』に出演することが決定した。 ■出演アーティスト / 歌唱楽曲 INI「All 4 U」 アイナ・ジ・エンド「ルミナス - Luminous」 Ado「ビバリウム」「アイ・アイ・ア」「踊」 &TEAM「We on Fire」 櫻坂46「The growing up train」 timelesz「GOOD TOGETHER」「4分間だけ時間をください」 DA PUMP「超超超！SUPE