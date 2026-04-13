【その他の画像・動画等を元記事で観る】 REJAYが4月15日に新曲「Hangover」をリリースする。 ■ひとつの恋愛を異なる視点から描写 「Hangover」は、台湾出身のオルタナポップシーンで注目を集めるシンガーソングライターAndrとのコラボレーション楽曲。REJAYにとって初のコラボレーション作品で、3月1日に台湾で開催された『Emerge Fes』で初披露された。 “恋愛”というものをどこ