日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月13日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯野村証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 6月限3748(1163) TOPIX先物 6月限2116(1231) 日経225ミニ 6月限 4( 0) ◯大和証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 6月限 788(