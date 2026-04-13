日本取引所が公表したオプション手口情報によると、13日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2026年5月限・SQ 5月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯5万5500円プット 取引高(立会内) BNPパリバ証券 5( 5) ソシエテジェネラル証券 1( 1) ◯5万5750円プット 取引高(立会内) 岩井コスモ証券 2(