4月13日（月）24時24分〜 第2話を放送 日本テレビ系 ドラマDEEP「多すぎる恋と殺人」（毎週月曜 24時24分〜24時54分放送/TVer・Huluにて毎話放送後配信開始）。50人の恋人（通称・マイラブ）がいる奔放な女刑事・谷崎真奈美（森カンナ）が送る、超・刺激的なラブサスペンスコメディー。先週放送を開始し、今夜第2話を迎える。前回、「チャラ枠」のマイラブ・トモ君（増子敦貴）殺害事件を解決した真奈美。そんな矢先、「枯れオジ枠