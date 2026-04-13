ミャクミャクが着々と「アイドルへの階段」を上っているようです。 大阪市北区のとある書店。店舗の中にできた長～い行列！ その先に待っていたのは「ミャクミャク」です。 「ミャクミャク」が写真集を出しました。 書店で行われていたのは、抽選で選ばれたおよそ90人が直接手渡ししてもらえるイベント。久しぶりのミャクミャクとの再会に心臓のバクバクを抑えられないようです。 （来場者・40代女性）「可愛かったので