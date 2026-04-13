バスケットボール日本代表・渡辺雄太（３１）が１３日、インスタグラムを更新。第１子の誕生を報告した。妻で、元フジテレビアナウンサーの久慈暁子（３１）も自身のインスタグラムで渡辺の投稿をリポスト。夫婦で我が子の手をつなぐ写真を添え、「人生で最高の日」と記した。久慈は２２年４月にフジテレビを退社し、同年５月に渡辺との結婚を発表。今年１月１日に第１子を妊娠したことを公表していた。