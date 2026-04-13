大の里日本相撲協会の高田川巡業部長（元関脇安芸乃島）は13日、横綱大の里と幕内藤ノ川が春巡業を離脱し、15日の興行（茨城県鹿嶋市）から休場すると明らかにした。大の里は左肩の負傷で3月の春場所では初日から3連敗を喫して途中休場。春巡業は3月29日開始の伊勢神宮奉納大相撲を除けば取組に入らず、本格的な稽古も再開できなかった。このまま復帰せず、治療に専念する見通しだという。春場所で技能賞の藤ノ川は首痛を理