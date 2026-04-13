パキスタンのシャリフ首相などとの電話会談を終え、記者団の取材に応じる高市首相＝13日午後、首相官邸高市早苗首相は13日、パキスタンのシャリフ首相と電話会談し、米国とイランの交渉を仲介するパキスタンの努力を支持する考えを伝えた。中東情勢の早期沈静化とホルムズ海峡の航行の安全確保に向けて協力する方針でも一致した。高市首相は会談で、米国とイランが協議を通じて最終的な合意に至ることが重要との日本の立場を伝