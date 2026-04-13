自民党・萩生田幹事長代行は13日の政府与党連絡会議終了後の会見で、高市早苗総理が憲法改正の発議について「なんとかめどが立った状態で来年の党大会を迎えたい」と発言したことを受け、「1年以内に条文の整理をする、各党の合意を得る」などと述べた。【映像】萩生田氏「1年以内に各党の合意を」（発言の様子）記者から「昨日の自民党党大会での高市総理の演説の中で憲法改正の発議について、『発議にめどが立ったと言える状