アメリカによるホルムズ海峡の“逆封鎖”が約7時間後に迫っています。気になる今後の日本への影響について、フジテレビ経済部・智田裕一解説副委員長に聞いていきます。山崎夕貴キャスター：ポイントは「ホルムズ海峡の逆封鎖で原油輸送はどうなるのか」、「27年ぶり金利上昇で日本経済に打撃は」の2つです。まずは1つ目のポイントです。アメリカとイランによる停戦協議でホルムズ海峡の開放が焦点となる中、アメリカがホルムズ海