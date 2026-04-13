人気音楽バンド・東京スカパラダイスオーケストラは１３日、トロンボーンの北原雅彦が「個人の音楽活動に専念」するため、５月１２日のライブをもってスカパラでの活動を終了すると発表した。公式サイトでは「これまで北原雅彦はスカパラの活動に真摯に向き合い、数多くの作品やライブを通してバンドに多くのものを残してくれました」と感謝。今後も北原は「音楽活動を継続してまいります」とした。北原もサイトを通じ「１９