松竹芸能は13日、公式サイトで、お笑いコンビ「共犯者」の洋平さんが亡くなったことを発表した。26歳。千葉県出身の洋平さんは、北海道出身の国京（29）と「共犯者」を20年09月30日に結成。「M−グランプリ」は昨年の3回戦進出が最高成績。お笑いのステージのほか、ステージ日本テレビ系「秘密のケンミンSHOW極」などに出演。洋平さんはXで10日午後0時19分に「本日19時より下北にてお世話になります」と自身が出演するイベント