ソフトバンクは１３日、杉山一樹投手（２８）が佐賀市内の病院で「左手第５中手骨骨幹部骨折」にともなう接合術を受け、競技復帰までに１〜２か月を要する見込みと発表した。杉山は１１日の日本ハム戦（エスコン）で９回から登板して２安打１失点と精彩を欠き、試合後に自身の投球に対するフラストレーションを抑えられず、ベンチ内を殴打して負傷していた。昨季のセーブ王で「鷹の絶対的守護神」としてシーズンを迎えた今季は